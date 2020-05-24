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Футбол

Официально: Марио Гётце покинет Боруссию Дортмунд

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марио Гётце

В недалеком прошлом одна из главных звезд дортмундской “Боруссии” Марио Гётце в ближайшее время станет свободным агентом.

Несмотря на свой звездный статус 27-летний полузащитник не подошел главному тренеру “Боруссии” Люсьену Фавру. В нынешнем сезоне он сыграл лишь в 14 матчах, забив три гола. Информацию о грядущем уходе игрока подтвердил спортивный директор клуба Цорк.

«Наше сотрудничество с Гетце завершится летом. Это совместное решение, принятое после честного разговора. Марио – очень хороший парень», – описал ситуацию функционер в интервью Sky Sport Deutschland.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Германии интересен ряду клубам Серии А, среди которых “Милан”, “Интер” и “Лацио”.

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Тэги: Боруссия ДортмундИнтерМарио Гётце
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