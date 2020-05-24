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ТМ: Шахтер разгромил Рух

Андрей ОгородникНет комментариев
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Манор Соломон

Второй матч львовского “Руха” после снятия карантина сложился менее успешно, чем товарищеский поединок против “Динамо”, который состоялся в пятницу.

Несмотря на быстрый гол в исполнении Брикнера, добыть положительный результат львовскому клубу не удалось. Первый тайм завершился ничьей команд, после гола Соломона, а вот во втором класс “горняков” оказался все же выше. В ворота амбициозного клуба Первой лиги влетело ещё три гола.

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Напомним, “Шахтер” является лидером чемпионата Украины, “Рух” в свою очередь лидером Первой лиги. Матч против “Динамо”, который состоялся в пятницу львовский клуб завершил вничью 0:0.

«Шахтер» – «Рух» – 4:1

Голы: Соломон (10), Марлос (64, пен.), Коноплянка (72), Мораес (85) – Брикнер (9)

«Шахтер» (первый тайм): Трубин (Гриценко, 29), Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо (Сикан, 31).

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«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Вакула, Кривцов, Матвиенко, А. Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

«Рух»: Бандура, Романюк, Дуць, Белый, Мысык, Копына, Мартынюк, Брикнер, Бойчук, Синица, Беленький.

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Тэги: РухТМШахтер
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