Ведущий защитник Шахтера восстановится к матчу с Динамо?

Один из лидеров защиты “Шахтера” Николай Матвиенко, который травмировался в недавнем товарищеском матче против львовского “Руха”, имеет все шансы сыграть в ближайшем поединке “горняков” против киевского “Динамо”.

Как сообщает официальный сайт “Шахтера”, возвращение игрока в строй ожидается в течении ближайших дней. Матч против киевского “Динамо”, вероятней всего состоится 31 мая, хотя возможен и перенос встречи на неделю.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Николая Матвиенко 28 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. Ранее к игроку приписывали интерес лондонского “Арсенала”.