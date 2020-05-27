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Футбол

Маркевич: У “Динамо” больше шансов на серебро УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от рестарта УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Вскоре должен возобновиться чемпионат страны. Ждете этого с нетерпением?
– Да, как и все болельщики. Интересно, как команды пережили такую паузу. Хочется, чтобы все соревнования завершились в полном объеме. Так будет правильно. Пусть это будет без зрителей, но это пока мера безопасности. Надо немного потерпеть. И выполнять все требования в соответствии с нынешней ситуации.

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– Главная интрига УПЛ – кто займет второе место. Ваш прогноз?
– Трудно прогнозировать. Если “Динамо” прибавит, то, наверное, оно – главный фаворит этой гонки. Пусть “Заря” дарит на слове, но, думаю, у киевлян больше шансов.

Нельзя терять рейтинг на европейской арене, а то скоро до основной сетки Лиги чемпионов будем попадать только через плей-офф. Нужно стараться как минимум пробиваться в группу ЛЧ, а из группы Лиги Европы – выходить. Пока что самый высокий рейтинг в Европе – в сборной Украины, которая стабильно поддерживает отечественную марку.

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– Только вот Евро этим летом не состоится…
– Другого выхода не было. Ничего страшного, за год, надеюсь, кто-то из молодежи подрастет. И если обойдется без травм, то сине-желтые могут серьезно заявить о себе на континентальном форуме в 2021 году. По крайней мере нынешний уровень игры команды Андрея Шевченко высокий. Важно не опустить планку, – говорит Маркевич.

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Источник: sportanalytic.com
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