Маркевич: У “Динамо” больше шансов на серебро УПЛ

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от рестарта УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Вскоре должен возобновиться чемпионат страны. Ждете этого с нетерпением?

– Да, как и все болельщики. Интересно, как команды пережили такую паузу. Хочется, чтобы все соревнования завершились в полном объеме. Так будет правильно. Пусть это будет без зрителей, но это пока мера безопасности. Надо немного потерпеть. И выполнять все требования в соответствии с нынешней ситуации.

– Главная интрига УПЛ – кто займет второе место. Ваш прогноз?

– Трудно прогнозировать. Если “Динамо” прибавит, то, наверное, оно – главный фаворит этой гонки. Пусть “Заря” дарит на слове, но, думаю, у киевлян больше шансов.

Нельзя терять рейтинг на европейской арене, а то скоро до основной сетки Лиги чемпионов будем попадать только через плей-офф. Нужно стараться как минимум пробиваться в группу ЛЧ, а из группы Лиги Европы – выходить. Пока что самый высокий рейтинг в Европе – в сборной Украины, которая стабильно поддерживает отечественную марку.

– Только вот Евро этим летом не состоится…

– Другого выхода не было. Ничего страшного, за год, надеюсь, кто-то из молодежи подрастет. И если обойдется без травм, то сине-желтые могут серьезно заявить о себе на континентальном форуме в 2021 году. По крайней мере нынешний уровень игры команды Андрея Шевченко высокий. Важно не опустить планку, – говорит Маркевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Езерский: “Динамо” ужасно нестабильное, “Заря” имеет все шансы