Месси: Нужно визуализировать игру без зрителей

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси отметил, что каждому игроку нужно быть готовым и визуализировать игру без зрителей, потому что это странно.

По его словам, возобновление игр для футболистов будет как начать с самого начала.

«Мне как-то пришлось делать это [играть без зрителей] дома, и это было жутко. Но это нормально, что лига возобновит сезон вот так, учитывая то, через что мы прошли, что происходит в мире. Это абсолютно понятно.

Когда мы снова начнем играть, это будет как начать с самого начала. У нас есть время подготовится, смогут вернуться в строй травмированные ключевые игроки», – приводит слова Месси сайт adidas.

Также он добавил, что после возобновления сезона каждый игрок и каждая команда будут чувствовать, что все иначе.