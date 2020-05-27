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Футбол

Ювентус нацелился на звезду Сассуоло

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жереми Бога

Несмотря на одну из самых грозных атак в Европе туринский “Ювентус” в ближайшее время попытается усилить атакующий потенциал команды ещё одним исполнителем.

По информации Sky Sport Italia, “Старая Синьора” проявляет большой интерес к лидеру нападения местного “Сассуоло” Жереми Бога. Уверенная игра молодого ивуарийского нападающего в нынешнем сезоне не обошла стороной внимание скаутов “Ювентуса”. Чемпион Италии последних лет готов предложить за 23-летнего форварда 30 миллионов евро.

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Напомним, Жереми Бога перешел в “Сассуоло” из “Челси”. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и четыре результативные передачи. К слову, лондонский клуб владеет приоритетным правом выкупа футболиста.

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Тэги: Жереми БогаСассуолоЮвентус
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