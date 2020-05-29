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Футбол

“Ворскла” выставит за дверь ненужных игроков

Евгений НикитюкНет комментариев
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В полтавской “Ворскле” ожидаются кадровые изменения. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал наставник команды Юрий Максимов

“На кого рассчитываю – те у меня и есть. А на кого нет – так оно и случилось. Постараемся их поскорее убрать, когда завершится чемпионат.

У нас осталось 9-10 матчей, хотелось бы и 11-ю встречу. Посмотрим, потом уже будем решать”, – сказал Максимов.

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Добавим, уже в воскресенье полтавчане сыграют против “Львова” в рамках 24 тура АПЛ.

Источник: sportanalytic.com
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