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Футбол

Голкипер “Шахтера”: С “Динамо” у нас принципиальное противостояние

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вратарь донецкого “Шахтера” Анатолий Трубин поделился ожиданиями от поединка против “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это украинское классико. Так, с болельщиками все было бы совсем по-другому – атмосфера и эмоции.

Но все равно, считаю, будет очень напряженный и интересный матч. У нас принципиальное противостояние”, – сказал Трубин в эфире клубного інстаграму.

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Напомним, матч 24 тура УПЛ “Шахтер” – “Динамо” состоится сегодня в Киеве. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
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