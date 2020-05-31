Голкипер “Шахтера”: С “Динамо” у нас принципиальное противостояние

Вратарь донецкого “Шахтера” Анатолий Трубин поделился ожиданиями от поединка против “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это украинское классико. Так, с болельщиками все было бы совсем по-другому – атмосфера и эмоции.

Но все равно, считаю, будет очень напряженный и интересный матч. У нас принципиальное противостояние”, – сказал Трубин в эфире клубного інстаграму.

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Напомним, матч 24 тура УПЛ “Шахтер” – “Динамо” состоится сегодня в Киеве. Начало в 17:00.