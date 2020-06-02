“Шахтер” далек от покупки хавбека “Гремио”

Полузащитник Матеус Энрике вряд ли изменит “Гремио” в “Шахтер”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил ведущий “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский.

“Игрок несомненно крутой. Футболист сумасшедшего потенциала, но “Шахтер” предметно им не интересуется, насколько я знаю.

“Гремио” понимает, что это вклад в будущее клуба, они его просто так не отдадут. 15+ млн евро – это сейчас адекватная цена на Матеуса Энрике”, – считает эксперт.

Также Энрике интересует “Манчестер Сити” и “Барселону”.