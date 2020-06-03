Эрол Булут может возглавить киевское Динамо

Бывший полузащитник донецкого “Металлурга” и сборной Турции Эрол Булут может вернуться в чемпионат Украины, правда, теперь в роли тренера.

По информации Fotospor, 45-летний турецкий специалист рассматривается руководством киевского “Динамо” на должность главного тренера. Кандидатуру тренера предложил Владимир Бесонов, который сейчас занимает должность спортивного директора клуба.

Отметим, Эрол Булут начиная с 2017 года работает во главе “Ени Малатьяспора”, который под его руководством демонстрирует прогресс. Клуб, который три года назад играл в первом дивизионе, в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в Суперлиге, а в нынешнем идет на шестом.