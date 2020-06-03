Известный агент рассказал, каким клубам Серии А интересны украинские футболисты

Известный итальянский скаут украинского происхождения Алекс Великих подтвердил наличие интереса клубов чемпионата Италии, к игрокам УПЛ.

По словам скаута, сразу несколько середняков Серии А заинтересованы в украинских талантах, но платить большие деньги они не намерены.

“Игроки из украинского чемпионата интересны итальянским клубам, но цены на этих футболистов очень большие. Конкретизировать очень сложно, потому что идут переговоры. Могу сказать, что Сампдория, Фиорентина, Рома — это активные игроки относительно украинских футболистов”.

Напомним, ранее сообщалось об интересе итальянских клубов, к таким игрокам, как Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Денис Попов, Виктор Коваленко, Михаил Мудрык и Кирилл Ковалец.