Пятница, 5 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЧелси завершает переход Вернера
Футбол

Челси завершает переход Вернера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тимо Вернер

Один из лучших бомбардиров чемпионата Германии Тимо Вернер в шаге от перехода в лондонский “Челси”.

Как сообщает ряд авторитетных интернет изданий Британии, нападающий “Лейпцига” согласовал с “Челси” контракт сроком на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год без учета бонусов.

Сумел лондонский клуб договорится и с клубом игрока “Лейпцигом”, который получит за трансфер своего бомбардира 60 миллионов евро. До завершения сделки сторонам осталось поставить подписи на оригиналах документов.

загрузка...
Тэги: ЛейпцигТимо ВернерЧелси
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
АПЛ
Официально: АПЛ возобновится 17 июня

Евгений Левченко
Известный эксперт назвал рецепт возвращения былой славы Динамо

Минай
Минай примет Динамо на домашнем стадионе

Флорентину
Ещё один португальский талант под прицелом МЮ

Хавбек “Динамо”: Если надо стану в ворота

Закрыть