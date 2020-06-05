Челси завершает переход Вернера

Один из лучших бомбардиров чемпионата Германии Тимо Вернер в шаге от перехода в лондонский “Челси”.

Как сообщает ряд авторитетных интернет изданий Британии, нападающий “Лейпцига” согласовал с “Челси” контракт сроком на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год без учета бонусов.

Сумел лондонский клуб договорится и с клубом игрока “Лейпцигом”, который получит за трансфер своего бомбардира 60 миллионов евро. До завершения сделки сторонам осталось поставить подписи на оригиналах документов.