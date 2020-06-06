Арвеладзе и Гуцуляк пропустят матч против Шахтера

Главный тренер черниговской “Десны” Александр Рябоконь не сможет задействовать в ближайшем матче против донецкого “Шахтера” сразу двух важных игроков основного состава.

По словам тренера, сегодняшний поединок точно пропустят Леван Арвеладзе и Алексей Гуцуляк, которые травмированы.

К сожалению, Арвеладзе не сможет сыграть с «Шахтером», но уже в общей группе. Тяжело травмировался Гуцуляк еще в начале спарринга с «Оболонью-Броваром».

Отметим, что против “Шахтера” не сможет также сыграть и Ефим Конопля, который принадлежит “горнякам” и не имеет права играть по условиям арендного соглашения.