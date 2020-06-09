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Футбол

Андреа Адзалин вошел в тренерский штаб сборной Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андреа Адзалин

Тренерский штаб сборной Украины по футболу пополнился ещё одним известным, иностранным специалистом.

Как сообщает Sport Arena, в тренерский штаб сборной Украины вошел итальянский специалист Андреа Адзалин, который будет занимать должность тренера по физической подготовке игроков.

Стоить отметить, что Адзалин может похвастаться весьма неплохим послужным списком. В его досье есть работа со сборной Италии U-21, сборной Греции, “Монако”, “Нантом” и “Лестером”. Напомним, что сейчас Андрею Шевченко в сборной помогают испанец Педро Хара, итальянцы Мауро Тассотти и Андреа Мальдера.

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Тэги: Андреа АдзалинглавноеСборная Украины
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