Бондаренко второй матч кряду вышел в старте Витории

Украинский защитник Валерий Бондаренко, который в первой половине сезона не особо был избалован игровым временем, в последнее время все чаще появляется в стартовом составе португальской “Витории”.

Вчера украинский защитник вышел в стартовом составе на матч против “Белененсеш” и сумел войти в пятерку лучших игроков клуба по оценке авторитетного издания WhoScored, которое оценило защитника оценкой 6,7 баллов.

Отметим, для Валерия Бондаренко вчерашний матч стал пятым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Португалии. Правами на игрока владеет донецкий “Шахтер”.