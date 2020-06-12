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Футбол

Бондаренко второй матч кряду вышел в старте Витории

Андрей ОгородникНет комментариев
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Валерий Бондаренко

Украинский защитник Валерий Бондаренко, который в первой половине сезона не особо был избалован игровым временем, в последнее время все чаще появляется в стартовом составе португальской “Витории”.

Вчера украинский защитник вышел в стартовом составе на матч против “Белененсеш” и сумел войти в пятерку лучших игроков клуба по оценке авторитетного издания WhoScored, которое оценило защитника оценкой 6,7 баллов.

Отметим, для Валерия Бондаренко вчерашний матч стал пятым в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Португалии. Правами на игрока владеет донецкий “Шахтер”.

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Тэги: Валерий БондаренкоВиториянаши за рубежом
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