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Футбол

Динамо-Брест с тремя украинцами в составе обыграло Торпедо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Нойок

После провального старта сезона “Динамо-Брест” постепенно возвращает свою былую форму.

Вчера, в рамках 13 тура чемпионата Беларуси, бресткий клуб сумел обыграть “Торпедо” Жодино, которое занимало третье место в Высшей лиге. Судьбу встречи решили точные удары Лаптева и Кисляка, в течении двух минут.

Стоить отметить, что в старте на матч против жодинского клуба оказалось сразу три украинца: Милевский, Нойок и Хачериди, правда, весь матч до конца доиграл лишь Нойок, Хачериди был заменен на 46 минуте, а Милевский на 86-ой.

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Тэги: Александр НойокДинамо-БрестЕвгений Хачериди
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