МФК Николаев усилится двумя известными новичками

Середняк Первой лиги чемпионата Украины МФК Николаев усиливает свой состав в преддверии возобновления сезона во втором по силе дивизионе страны.

По информации Sport Arena, в скором времени новичками “корабелов” станут достаточно известные по меркам Первой лиги Руслан Паламар и Вадим Яворский, которые неплохо проявили себя в нынешнем сезоне.

Руслан Паламар до недавнего времени играл в составе “Балкан”, за которые в 18 матчах сезона забил три гола. Вадим Яворский был одним из лидеров “Авангарда”, на его счету девять голов в 18 поединках текущего сезона.