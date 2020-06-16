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МФК Николаев усилится двумя известными новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вадим Паламар

Середняк Первой лиги чемпионата Украины МФК Николаев усиливает свой состав в преддверии возобновления сезона во втором по силе дивизионе страны.

По информации Sport Arena, в скором времени новичками “корабелов” станут достаточно известные по меркам Первой лиги Руслан Паламар и Вадим Яворский, которые неплохо проявили себя в нынешнем сезоне.

Руслан Паламар до недавнего времени играл в составе “Балкан”, за которые в 18 матчах сезона забил три гола. Вадим Яворский был одним из лидеров “Авангарда”, на его счету девять голов в 18 поединках текущего сезона.

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Тэги: Вадим ЯворскийМФК НиколаевРуслан паламар
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