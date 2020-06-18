Лука Йович может перейти в Милан

Итальянский “Милан” не оставляет попыток заполучить в свои ряды нападающего сборной Сербии и мадридского “Реала” Луку Йовича.

По информации итальянских СМИ, “россонери” рассматривают вариант с арендой игрока. Речь идет о соглашении сроком на два года. Также стоить отметить, что “Милан” рассчитывает включить в сделку опцию выкупа игрока по истечению аренды за 35 миллионов евро.

Напомним, Лука Йович перешел в мадридский “Реал” прошлым летом за 60 миллионов евро, но оправдать доверие ему пока не удается. В 24 матчах на его счету лишь два гола и две результативные передачи.