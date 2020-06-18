Лунин вновь среди лучших игроков Овьедо, на этот раз в матче против Депортиво

Украинский вратарь Андрей Лунин шаг за шагом делает свое возвращение в мадридский “Реал” все более реальным.

Появление воспитанника “Днепра” в составе “Овьедо” уже перестает удивлять, также, как и уверенная его игра на линии ворот. Несмотря на два пропущенных гола от “Депортиво”, Андрей Лунин может занести себе вчерашний матч в актив. Он спас команду в нескольких эпизодах и даже отбил пенальти при счете 1:0.

В составе “Овьедо” Андрей Лунин провел 11 матчей, пропустив в свои ворота 10 мячей. Клуб украинца, напомним, является одним из аутсайдеров Сегунды.