Суркис: Возвращение Реброва? Все возможно

Президент “Динамо” Игорь Суркис рассказал о бывшего наставника команды Сергея Реброва, который сейчас работает в “Ференцвароші”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– С огромным уважением отношусь к Реброву. Можно сказать, что он на моих глазах становился тренером. Не каждый президент доверил бы молодому тренеру команду “Динамо”. Ребров оправдал доверие. Два раза стал чемпионом. Но давайте говорить реально – были определенные факторы. “Шахтер” не мог играть дома. Нужно называть вещи своими именами. Я аплодирую Реброву и его штаба, однако есть определенные обстоятельства. Ребров дважды взял чемпионство и потом провалил следующий сезон. Мы с ним поговорили, я предлагал ему новый контракт. Прежде всего он хотел убрать определенное количество футболистов. Но есть такая бумага, как контракт. Если с этими футболистами он у меня прописан, то просто выбросить на улицу людей я не могу. Или их должны купить, или они должны согласиться пойти в другой клуб бесплатно. Но я скажу откровенно – если бы вопрос стоял по одному игроку, мы бы договорились. Но вопрос стоял по пяти ведущих футболистах “Динамо”, которые потом еще продолжали играть в команде определенное количество времени.

Ребровым тоже было сделано много ошибок. И я же тоже умею анализировать. Мы бесплатно подписали Гладкого, Громова, Федорчука. А кто платил им зарплату? Я или Ребров? А они ничего не дали нашей команде. Когда ко мне первый раз пришел Ріанчо, то сказал, что нужно убрать этого, этого и этого. А купить того и того. Хорошо, что я этого не сделал. Посмотрел, а они даже не играют в низшем дивизионе Испании. Рауль хотел показать, что успех Реброва – это его успех. Но успех Реброва – это успех Реброва. Он вдумчивый и хороший тренер. А открытые для него двери или нет – никогда не говорите “никогда”. Все возможно. Михайличенко же вернулся во второй раз”, – заявил Суркис в интервью ТаТоТаке.

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