Мариуполь отрицает слухи о возможном назначении Маркевича

Вице-президент ФК “Маруиполь” Андрей Санин пролил свет на ситуацию вокруг возможной смены главного тренера клуба.

Как уже сообщалось ранее, Александр Бабич, который руководил командой в течении двух последних лет, должен был уйти в отставку, а ему на смену должен был быть приглашен Остап Маркевич.

«Это слухи, которые мы принципиально не комментируем», – сказал Санин в интервью FootBoom.

Напомним, в нынешнем сезоне Остап Маркевич не без успеха работал в “Агробизнесе”, а также возглавлял одесский “Черноморец”.