Пятница, 19 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМариуполь отрицает слухи о возможном назначении Маркевича
Футбол

Мариуполь отрицает слухи о возможном назначении Маркевича

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Андрей Санин

Вице-президент ФК “Маруиполь” Андрей Санин пролил свет на ситуацию вокруг возможной смены главного тренера клуба.

Как уже сообщалось ранее, Александр Бабич, который руководил командой в течении двух последних лет, должен был уйти в отставку, а ему на смену должен был быть приглашен Остап Маркевич.

«Это слухи, которые мы принципиально не комментируем», – сказал Санин в интервью FootBoom.

Напомним, в нынешнем сезоне Остап Маркевич не без успеха работал в “Агробизнесе”, а также возглавлял одесский “Черноморец”.

загрузка...
Тэги: Андрей СанинМариупольОстап Маркевич
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жерсон Родригес
Форвард Динамо заинтересовал Монако

Артур Миранян
Заря интересуется форвардом сборной Армении

Артем Поспелов
Мариуполь продлил новый контракт со своим вратарем

Александр Зубков
Фенербахче нацелился на Зубкова

Пятов: “Шахтер” шел к этому весь год

Закрыть