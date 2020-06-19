Оболонь-Бровар усилилась двумя защитниками

Один из претендентов на повышение в классе киевская “Оболонь-Бровар” в преддверии первого матча после возобновления чемпионата Украины среди команд Первой лиги, подписала в свои ряды двух новичков.

Как сообщает официальный сайт “пивоваров”, новичками команды стали защитники Василий Белый и Василий Бородай. Условия личных контрактов футболистов не разглашаются.

Отметим, Василий Белый прошлый сезон играл в чемпионате Казахстана, в то время, как Василий Бородай был одним из лидеров обороны краматорского “Авангарда”.