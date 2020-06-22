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Футбол

Богдан Сарнавский перейдет в СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Сарнавский

Один из лучших футболистов ФК “Львов” Богдан Сарнавский в скором времени сменит клубную прописку.

По информации ведущих программы ТаТоТаке, новым клубом вратаря станет СК “Днепр-1”, который в нынешнем сезоне продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Условия перехода не сообщаются, отметим, что контракт игрока истекает через полгода.

Напомним, Богдан Сарнавский является экс-игроком донецкого “Шахтера”, причем в свое время был одним из главных талантов клуба. В 32 матчах за ФК “Львов” игрок пропустил 43 гола. Девять матчей 25-летний потенциальный новичок СК “Днепр-1” отстоял на ноль.

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Тэги: Богдан СарнавскийглавноеСК Днепр-1ФК Львов
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