Среда, 24 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВладислав Кравченко стал игроком МФК Металлург Запорожье
Футбол

Владислав Кравченко стал игроком МФК Металлург Запорожье

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владислав Кравченко

Воспитанник донецкого “Шахтера” Владислав Кравченко продолжит свою карьеру в составе одного из аутсайдеров Первой лиги чемпионата Украины – запорожского “Металлурга”.

Как сообщает официальный сайт “металлургов”, защитник подписал с клубом полноценный контракт. В Запорожье Владислав Кравченко будет выступать под 18-м номером.

Отметим, помимо третьей команды “Шахтера”, новичок “металлургов” успел ранее поиграть за такие клубы, как: “Полтава”, “Гелиос” и “Волынь”. В нынешнем сезоне он выступал в составе “Металлист-1925”, причем был игроком основного состава.

загрузка...
Тэги: Владислав КравченкоМеталлист 1925МФК Металлург
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Эдуард Сухомлин
Авангард усилился воспитанником Зари

Ференцварош
Ференцварош без украинцев в составе уступил Фехервару Петряка

Василий Кравец
Василий Кравец провел блестящий матч против Малаги

Цыганык пролил свет на ситуацию с возможным исчезновением “Зари”

Виктор Георгиев
Черкащина усилила свой состав четырьмя новичками

Закрыть