Владислав Кравченко стал игроком МФК Металлург Запорожье

Воспитанник донецкого “Шахтера” Владислав Кравченко продолжит свою карьеру в составе одного из аутсайдеров Первой лиги чемпионата Украины – запорожского “Металлурга”.

Как сообщает официальный сайт “металлургов”, защитник подписал с клубом полноценный контракт. В Запорожье Владислав Кравченко будет выступать под 18-м номером.

Отметим, помимо третьей команды “Шахтера”, новичок “металлургов” успел ранее поиграть за такие клубы, как: “Полтава”, “Гелиос” и “Волынь”. В нынешнем сезоне он выступал в составе “Металлист-1925”, причем был игроком основного состава.