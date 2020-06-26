Известный журналист оценил шансы на должность Гончаренко в Динамо

Известный белорусский специалист Виктор Гончаренко, который сделал себе имя работая в чемпионате Беларуси и России, возможно в будущем получить шанс испытать себя в чемпионате Украины.

По мнению известного журналиста Артема Франкова Виктор Гончаренко, это неплохой вариант для киевского “Динамо”, при условии, что нынешний наставник клуба Алексей Михайличенко уйдет в отставку.

Чем Виктор Гончаренко не вариант для «Динамо»? Он – очень противоречивый персонаж. Нужно к нему присмотреться.

Но да, этот вариант можно рассмотреть, он – вполне рабочий. Нужно присмотреться, что реально Гончаренко сделал в московском ЦСКА, как работал с молодежью, справлялся с приходом новых футболистов и сотрудничал с руководством. Давайте к нему присмотримся.

Но с ходу крикнуть «Давайте его хватать!» я не готов. Не думал на эту тему просто

Напомним, Виктор Гончаренко шесть раз выигрывал чемпионат Беларуси и дважды становился вторым в России. На днях он был отправлен в отставку после провала в матче против “Зенита”.