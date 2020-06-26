Тьемуэ Бакайоко вернется в Милан?

Итальянский “Милан” в ближайшее время попытается приобрести полузащитника лондонского “Челси” Тьемуэ Бакайоко.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры “россонери” видят в игроке усиление в центре поля, тем более, что игрок выступавший за “Милан” ранее сумел весьма неплохо проявить себя.

Сообщается, что “Челси” готов рассмотреть вариант с трансфером французского полузащитника, но клуб оценивает Тьемуэ Бакайоко в 25 миллионов евро, что может отпугнуть “Милан”. В нынешнем сезоне, полузащитник выступал на правах аренды за “Монако”.