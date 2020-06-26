Василий Кравец вошел в символическую сборную 35 тура Сегунды

Возвращение Василия Кравца в состав “Луго” пошло воспитаннику “Карпат” на пользу.

Если в “Леганенсе” украинец лишь по большим праздникам появлялся в стартовом составе, то в клубе Сегунды Василий Кравец один из лидеров. В матче 35 тура второго по статусу дивизиона Испании защитник получил высокую оценку 7,8 баллов, что позволило ему войти в символическую сборную 35 тура Сегунды по версии авторитетного портала Sofa Score.

Отметим, несмотря на старания украинца и ряд неплохих матчей, его клуб “Луго” продолжает идти в зоне вылета и рискует по итогам сезона понизится в классе. К слову, аренда Кравца с клубом рассчитана до 30 июня.