Тренер “Шахтера”: Думали, Сикан будет играть чаще

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру рассказал о перспективах 19-летнего форварда Даниила Сікана. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У каждого футболиста “Шахтера” есть свой спортивный план. На игровое время Сіканм пандемия повлияла. Через нее чемпионат остановили, и мы тоже стали менять свои планы. Скажу честно, думал, что Сикан будет играть больше.

Но мы не оставили его в команде просто так. У нас есть четкий план, и мы решили, что лучше пусть он будет тренироваться здесь, в “Шахтере”, чем играть непонятно где”, – говорит Каштру.

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