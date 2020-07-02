Карпаты знатно потролили Рух

Львовские “Карпаты” своеобразно, но определенно с чувством отблагодарили львовский “Рух” за их вчерашнее предложение профинансировать выездные матчи клуба в оставшихся поединках сезона.

Руководство “Карпат” посчитало, что подобные заявления руководства “Руха” не более чем пиар и в отместку погасило штраф “Руха” за отказ играть мячами Select, что ранее вызвало огромный резонанс, так как Григорий Козловский пошел на принцып.

К тому же, своим поступком львовский клуб пытается привлечь внимание совладельца клуба Игоря Коломойского, который отказывается выйти на связь в переговорном процессе.

«Похоже, «Карпаты» таким образом ответили на вчерашнее заявление Григория Козловского, который предложил оплатить их траты на выездные матчи.

Проблема «Карпат» не в тратах на матчи, а в 5 млн долларов долгов и доле Коломойского. Клубу нет смысла тратить деньги на доигрывание чемпионата, если их не допустят до следующего сезона.

Все заявления о помощи «Карпатам» – это, скорее, пиар отдельных людей, чем реальная попытка спасти львовский клуб. Очевидно, «Карпаты» обиделись, что их используют для пиара, и решили показать, что тоже умеют это делать», – сообщает «ТаТоТаке».