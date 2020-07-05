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Футбол

Динамо повторило свой унизительный антирекорд

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Михайличенко

Киевское “Динамо” проводит свой один из худших сезонов в истории чемпионата Украины.

Вчера столичный клуб проиграл донецкому “Шахтеру” и существенно осложнил себе задачу в борьбе за второе место. Вчерашнее поражение стало для клуба восьмым в нынешнем сезоне, что является повторением худшего результата с момента независимости. Восемь поражений в команды было в сезоне 2012/2013, тогда “Динамо” руководил Олег Блохин и команда в итоге финишировала на третьем месте.

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Отметим, в случае сегодняшних побед “Зари” и “Десны”, киевский клуб может опустится на четвертое место в турнирной таблице.

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Тэги: Алексей МихайличенкоантирекордыДинамо
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