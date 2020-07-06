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Арбитр Романов установил уникальное достижение

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Романов

Главный арбитр матча между “Динамо” и “Шахтером” Виталий Романов, удалив в поединке Йосипа Пиварича установил уникальное достижение.

Красная карточка, которую получил хорват стала для Виталия Романова двадцать пятой, которую он выдал в рамках чемпионата Украины среди команд Премьер лиги. По этому “достижению” он обошел Виталия Годуляна, который за свою карьеру 24 раза “засвечивал крансый свет”.

Стоить отметить, что учитывая возраст Романова, которому 40 лет, можно предположить, что он ещё неоднократно обновит статистику красных карточек. К слову, достижению Виталия Годуляна держалось семь лет.

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Тэги: арбитрыВиталий РомановУПЛ
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