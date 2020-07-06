Эксперт: “Шахтер” сейчас напоминает ПСЖ во Франции

Эксперт программы “Великий футбол” Михаил Метревели считает, что на сегодня “Шахтер” на голову выше всей конкурентов в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его мнению, главным фактором, который дает “горнякам” преимущество над всеми другими украинскими является их бюджет.

есть их бюджет.

“Шахтер” сейчас напоминает ПСЖ во Франции – есть парижане и остальные команды. Отдельные случаи бывают в очных встречах”, – добавил Метрвелі в эфире “Великого футбола”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: “Динамо” – “Шахтер” – 2:3 (ВИДЕО)