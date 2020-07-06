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Футбол

Эксперт: “Шахтер” сейчас напоминает ПСЖ во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Эксперт программы “Великий футбол” Михаил Метревели считает, что на сегодня “Шахтер” на голову выше всей конкурентов в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его мнению, главным фактором, который дает “горнякам” преимущество над всеми другими украинскими является их бюджет.
есть их бюджет.

“Шахтер” сейчас напоминает ПСЖ во Франции – есть парижане и остальные команды. Отдельные случаи бывают в очных встречах”, – добавил Метрвелі в эфире “Великого футбола”.

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Источник: sportanalytic.com
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