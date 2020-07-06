Тренер, которого сватали в “Динамо” возглавит “Фенербахче”

Турецкий “Фенербахче” определился с новым главным тренером. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание Fanatik пишет, что в следующем сезоне “канареек” будет тренировать коуч “Антальяспора” Эрол Булут. Речь идет о том, что стороны уже согласовали все детали будущего сотрудничества и вскоре об этом будет объявлено официально.

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Напомним, ранее в турецкой прессе писали, что Булут может заменить Алексея Михайличенко на тренерском мостике “Динамо”.