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Футбол

Известный журналист опроверг слухи о возможном слиянии СК Днепр-1 и Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Спиваковский

Известный украинский журналист Михаил Спиваковский в свежем выпуске передачи ТаТоТаке прокомментировал слухи о возможном слиянии луганской “Зари” и СК “Днепр-1”.

Мы связались с представителями «Зари» и «Днепра-1» – они ничего об этом не знают. Они даже немножечко шокированы. Холодец даже просачивается сквозь скатерть, а эта информация не просочилась. Наверное, ее просто не существует в природе. У каждого мужчины есть право на эротические фантазии. Михаил Метревели – не исключение. Он сам сказал, что ему подсказывает его бурное воображение.

Напомним, в одном из недавних выпусков программы Большой футбол Михаил Метревели сделал предположение, что в будущем может состоятся слияние двух вышеуказанных клубов. Напомним, в этом году Михаил Метревели баллотировался на должность президента УПЛ.

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Тэги: ЗаряМихаил СпиваковскийСК Днепр-1
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