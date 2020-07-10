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Павел Ориховский близок к возвращению в строй

Андрей ОгородникНет комментариев
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Павел Ориховский

Воспитанник киевского “Динамо” Павел Ориховский, который является одним из ключевых исполнителей коваливского “Колоса”, близок к возвращению в строй.

Как сообщает официальный сайт коваливцев, сегодня молодой полузащитник работал вместе с командой на тренировке в общей группе. Примечательно, что из-за травмы игрок пропустил весь послекарантинный отрезок сезона. Последний свой поединок он провел ещё в марте, против “Александрии”.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Павла Ориховского 16 матчей в чемпионате Украины, один гол и четыре результативные передачи.

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Тэги: КолосПавел Ориховскийтравма
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