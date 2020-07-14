Кремень подписал краткосрочный контракт с Марчуком

Кременчуцкий “Кремень”, который в последний момент обзавелся инвестором, делает активные попытки сохранить прописку в Первой лиге чемпионата Украины на следующий сезон.

Как сообщает официальная страница клуба в Фейсбуке, новичком команды стал 23-летний полузащитник Олег Марчук. С клубом был подписан контракт до конца нынешнего сезона. В чемпионате Украины среди команд Первой лиги, напомним, осталось сыграть семь туров.

Напомним, ранее футболист успел поиграть в составе “Волыни”, “Ингульца” и “Вереса”.