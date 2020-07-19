Малиновский мог играть в “Милане”, “Роме” и клубе АПЛ

Бывший спортдир “Сиены” и “Бари” Стефано Антонелли похвалил полузащитника “Аталанты” Руслана Малиновского, которому помог с трансфром. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Малиновский проводит особый год. Он – 12-й основной игрок команды. Я часто общаюсь с его агентом: он говорит, что “Аталанта” – это футбольная аспирантура для любого игрока. Руслан станет одним из самых востребованных футболистов клуба. Думаю, под дверью в клубный офис за ним выстроится очередь. Браво Перкассі и Сартори, которые поверили в Малиновского, когда другим не хватило мужества.

Руслан должен был оказаться в “Роме” в январе 2019 года, я тогда общался об этом с Мончі. Рамон был уверен, что “закроет” соглашение, но “Генк” не чувствовал себя готовым расстаться с Русланом, и свернул переговоры. Тогда же Руслан мог оказаться в “Милане”, “Фиорентине” и даже “Вотфорді”. А сейчас все поняли его настоящий уровень. Он втрое поднял свою цену”, – говорит Антонелли.

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