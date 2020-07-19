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Футбол

Серия A. 34 тур. “Аталанта” потеряла очки в Вероне, “Милан” оформил разгром

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стартовал новый тур Кальчо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Аталанта” поделила очки с “Вероной”, удалившись от борьбы за Скудетто. Украинец Руслан Малиновский провел на поле 78 минут. “Кальяри” и “Сассуоло” тоже не определили сильнейшего.

“Милан” забил пять мячей в ворота “Болоньи”.

Чемпионат Италии
34 тур

“Верона” – “Аталанта” – 1:1
Голы: Пессина, 59 – Сапата, 50

“Кальяри” – “Сассуоло” – 1:1
Голы: Жоау Педру, 62 – Капуто, 12

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“Милан” – “Болонья” – 5:1
Голы: Салемакерс, 10, Чалханоглу, 24, Бннасер, 49, Ребіч, 57, Калабрия, 90+2 – Томіясу, 44

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Источник: sportanalytic.com
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