Максим Дегтярев покинул Олимпик

Нападающий донецкого “Олимпика” Максим Дегтярев остался без команды.

В своем интервью форвард признался, что его контракт с “Олимпиком” подошел к завершению и он получил статус свободного агента. Где он продолжит карьеру пока неизвестно.

Отметим, в составе донецкого “Олимпика” Максим Дегтярев провел последние два сезона, забив тринадцать голов. Также полгода он отыграл на правах аренды за “Десну”, за которую забил два гола. В свое время игрок проходил смотрины в киевском “Динамо”, но не подошел столичному гранду.