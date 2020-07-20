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Максим Дегтярев покинул Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Дегтярев

Нападающий донецкого “Олимпика” Максим Дегтярев остался без команды.

В своем интервью форвард признался, что его контракт с “Олимпиком” подошел к завершению и он получил статус свободного агента. Где он продолжит карьеру пока неизвестно.

Отметим, в составе донецкого “Олимпика” Максим Дегтярев провел последние два сезона, забив тринадцать голов. Также полгода он отыграл на правах аренды за “Десну”, за которую забил два гола. В свое время игрок проходил смотрины в киевском “Динамо”, но не подошел столичному гранду.

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Тэги: ДеснаМаксим ДегтяревОлимпик
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