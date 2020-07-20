Примера. 38 тур. “Барселона” напоследок уничтожила “Алавес”, “Реал” и “Атлетико” потеряли

Завершился сезон испанской Ла Лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Барселоне” удалось разгромить “Алавес” и закрепиться на второй строчке. “Вильярреал” и “Вальядолид” добыли по три очка.

“Реал” сыграл вничью с “Леганесом”, а “Атлетико” не удержал победу над “Реалом Сосьедад”.

Чемпионат Испании

38 тур

“Алавес” – “Барселона” – 0:5

Голы: Фати, 24, Мссі, 34, 75, Суарес, 44, Семеду, 57

“Вальядолид” – “Бетис” – 0:2

Голы: Гвардиола, 45+1, Плано, 63

“Вильярреал” – “Эйбар” – 4:0

Голы: Замбо-Ангісса, 71, Морено, 86, 89, Гомес, 90+4

“Атлетико” – “Реал Сосьедад” – 1:1

Голы: Коке, 30 – Янузай, 87

“Эспаньол” – “Сельта” – 0:0

“Гранада” – “Атлетик” – 4:0

Голы: Сольдадо, 29, Пуэртас, 56, Фернандес, 67, Монторо, 90+3

“Леванте” – “Хетафе” – 1:0

Гол: Коке, 90+9

“Леганес” – “Реал” – 2:2

Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 79 – Рамос, 9, Асенсіо, 52

“Осасуна” – “Мальорка” – 2:2

Голы: Адриан, 21, Перес, 68 – Агбеньєну, 45+1, Будімір, 65

“Севилья” – “Валенсия” – 1:0

Гол: Регілон, 55