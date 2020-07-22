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Футбол

Болельщики смогут посетить матчи плей-офф за Лигу Европы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Павелко

Отличную новость сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

По словам главы украинского футбола, ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу раунда плей-офф состоятся в присутствии зрителей. По словам Павелко, на полуфиналы и финалы будут допускаться зрители, правда, в соответствии с требованиями МОЗ, которое разрешило заполняемость трибун не более 25%.

Сообщается, что если болельщики будут придерживаться установленных правил и норм, велика вероятность, что заполняемость на стадионах могут поднять до 50%.

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Тэги: Андрей ПавелкокоронавирусУПЛ
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