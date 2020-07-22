СМИ: “Динамо” рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера

Киевское “Динамо” продолжает поиски нового наставника. Сообщает сайт EURO.com.ua

По информации телеграмм канала “Шах и Шах” , имя главного тренера “бело-синих” будет объявлено до 29 июля, когда команда выйдет из отпуска.

“С тренером пока ничего неизвестно. И ничего страшного в этом нет. Команда из отпуска выходит 29 числа, так что время есть. В клубных офисах вчера было несколько совещаний с различными людьми.

Скрипник после матча с Десной сказал команде, что остается, но не забываем, что на тот момент Михайличенко еще был тренером “Динамо”. Как мы понимаем, рассматриваются несколько кандидатов, что в этой ситуации вполне естественно, но повторимся, на кого будет сделан выбор, неизвестно.

Уверены, что сейчас на тему кандидатов на должность главного тренера будет очень много сплетен и отсебятины, так что не верьте непроверенным источникам”, – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в СМИ была информация о том, что главными претендентами на тренерское кресло “Динамо” Виктор Скрипник и Сергей Ребров.