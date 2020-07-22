Виктор Коваленко вернулся в строй Шахтера после травмы

Полузащитник донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко сумел полностью восстановится после полученного ранее повреждения.

Как сообщает официальный сайт “горняков”, полузащитник начал подготовку вместе с основной командой клуба к важнейшему матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого “Вольфбсурга”.

Напомним, ответный поединок против “волков” состоится 5 августа. В первом выездном матче украинский чемпион праздновал победу со счетом 1:2.

Виктор Коваленко травмировался в начале июля и пропускал заключительные матчи из-за травмы.