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Виктор Коваленко вернулся в строй Шахтера после травмы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Коваленко

Полузащитник донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко сумел полностью восстановится после полученного ранее повреждения.

Как сообщает официальный сайт “горняков”, полузащитник начал подготовку вместе с основной командой клуба к важнейшему матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого “Вольфбсурга”.

Напомним, ответный поединок против “волков” состоится 5 августа. В первом выездном матче украинский чемпион праздновал победу со счетом 1:2.

Виктор Коваленко травмировался в начале июля и пропускал заключительные матчи из-за травмы.

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Тэги: Виктор КоваленкотравмаШахтер
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