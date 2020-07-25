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Футбол

Олег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Гусев

Новый главный тренер киевского “Динамо” слегка снизит уровень напряжения возникший с его назначением за счет приглашения в свой штаб динамовцев.

Пока ещё окончательный состав тренерского штаба румынского специалиста не известен, но первые имена стали появляться. Тренером вратарей клуба остается Михаил Михайлов, а одним из тренеров стал бывший полузащитник киевлян Олег Гусев, ранее работавший в юношеской команды. Ассистентом главного тренера стал его давний соратник Александр Спиридон.

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Напомним, “Динамо” соберется после отпуска 30 июля, тогда же и будет представление Мирчи Луческу перед командой, тогда и запланировано представление всего тренерского штаба.

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Тэги: ДинамоМирча ЛуческуОлег Гусев
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