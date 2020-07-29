Диего Лонго войдет в тренерский штаб Динамо

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу продолжает комплектацию своего тренерского штаба.

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в тренерский штаб наставника “Динамо” должен войти 44-летний Диего Лонго. Ранее стало известно, что помогать Луческу в киевском клубе будут Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Отметим, Диего Лонго долгое время трудился вместе с сыном Мирчи Луческу Разваном Луческу, сначала в “ПАОКе”, где выигрывал золотые медали, а также “Аль-Хиляле”.