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Официально: Пиварич покинет Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Йосип Пиварич

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Йосип Пиварич покинет в ближайшие дни киевское “Динамо”.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, контракт хорватского защитника истекает 6 августа и продлеваться не будет. По истечению соглашения Пиваричу будет предоставлен статус свободного агента.

Напомним, в составе киевского “Динамо” Йосип Пиварич провел три последние сезона, игрок сыграл в 47 матчах и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что он может вернуться в загребское “Динамо”.

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Тэги: ДинамоЙосип Пиваричконтракт
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