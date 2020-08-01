Официально: Пиварич покинет Динамо

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Йосип Пиварич покинет в ближайшие дни киевское “Динамо”.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, контракт хорватского защитника истекает 6 августа и продлеваться не будет. По истечению соглашения Пиваричу будет предоставлен статус свободного агента.

Напомним, в составе киевского “Динамо” Йосип Пиварич провел три последние сезона, игрок сыграл в 47 матчах и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что он может вернуться в загребское “Динамо”.