Остап Маркевич провел первую тренировку Мариуполя

Несмотря на отсутствие официального подтверждения назначения Остапа Маркевича главным тренером “Мариуполя”, сын известного украинского тренера вчера приступил к работе во главе нового клуба.

Как сообщает Meta Ratings, вчера состоялось знакомство тренера с командой, а также первая тренировка под его руководством. Ожидается, что официальное представление состоится сегодня, в 10 часов утра.

Напомним, бывший тренер “Мариуполя” Александр Бабич покинул клуб после трех лет работы в клубе. Ожидается, что он станет следующим тренером “Зари”.