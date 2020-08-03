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Футбол

Остап Маркевич провел первую тренировку Мариуполя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Остап Маркевич

Несмотря на отсутствие официального подтверждения назначения Остапа Маркевича главным тренером “Мариуполя”, сын известного украинского тренера вчера приступил к работе во главе нового клуба.

Как сообщает Meta Ratings, вчера состоялось знакомство тренера с командой, а также первая тренировка под его руководством. Ожидается, что официальное представление состоится сегодня, в 10 часов утра.

Напомним, бывший тренер “Мариуполя” Александр Бабич покинул клуб после трех лет работы в клубе. Ожидается, что он станет следующим тренером “Зари”.

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Тэги: Александр БабичМариупольОстап Маркевич
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