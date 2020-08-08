Лига чемпионов. “Ман Сити” прошел “Реал”, “Ювентус” вылетел от “Лиона”

После длительного перерыва на карантин на футбольные поля Европы вернулась Лига чемпионов. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Манчестер Сити” в родных стенах во второй раз обыграл мадридский “Реал” с одинаковым счетом и оформил свою путевку в четвертьфинал. Украинский защитник “горожан” Александр Зинченко весь поединок просидел на скамейке запасных.

В другом противостоянии игрового дня между “Ювентусом” и “Лионом” интрига сохранялась до последних минут. “Зебры” благодаря дублю Криштиану Роналду победили “ткачей” в родных стенах, однако благодаря голу на чужом поле дальше идут именно французы.

Таким образом “Ман Сити” и “Лион” поспорят между собой за место в полуфинале в игре на вылет, которая состоится через неделю.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матчи-ответы

“Ювентус” – “Лион” – 2:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Роналду, 43 (пенальти), 60 – Депай, 12 (пенальти)

“Манчестер Сити” – “Реал” 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Стерлинг, 9, Жезус, 68 – Бензема, 28