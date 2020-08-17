“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция

В понедельник вечером станет известен второй финалист Лиги Европы. Миланский “Интер” и донецкий “Шахтер” сыграют за путевку в важнейший матч турнира. Матч пройдет в Дюссельдрофе в рамках “Финала восьми”. Украинский клуб прошел очень далеко и не намерен останавливаться в шаге от решающего матча. “Шахтер” впервые подходит к встрече в текщей Лиге Европы в статусе аутсайдера, во всех предыдущих противостояниях горняки были фаворитами.

“Интер”

“Интер” сумел навязать борьбу “Ювентусу” в чемпионате страны и даже уступил в итоге туринской команде всего один пункт, однако подопечные Сарри сумели снова выиграть Скудетто, при этом завоевали титул за несколько туров до финиша турнира. У “Интера” есть возможность взять другой титул – стать чемпионом Лиги Европы.

Миланский клуб начинал сезон в еврокубках из Лиги чемпионов, однако пройти в следующий раунд соревнований не сумел. В группе с “Барселоной”, “Боруссией” Дортмунд и “Славией” из Праги “Интер” набрал три очка и продолжил свои выступление уже в Лиге Европы. Там сначала подопечные Конте дважды обыграли “Лудогорец” 2:1 и 2:0. Дальше прошили “Хетафа” и “Байер” 2:0 и 2:1 соответственно. Итальянский клуб находится в весьма хорошей форме. “Интер” последний раз проигрывал еще пятого июля, когда уступил 1:2 “Больнье”. При этом последние пять матчей были победными, при 11 забитых голах и одном пропущенном.

“Шахтер”

Донецкий клуб проводит также очень и очень хороший сезон. Подопечные Каштру сумели снова очень уверенно выиграть чемпионский титул в Украине, а теперь еще и вышли в полуфинал Лиги Европы. Свое выступление в еврокубках футболисты “Шахтера” начали в групповом этапе Лиги чемпионов. Там команда Каштру в компании с “Манчестер Сити”, “Аталантой” и “Динамо” Загреб заняла третье место, что позволило продолжить выступление в Лиге Европы. Там сначала игроки украинского клуба расправились с “Бенфикой” (2:1 у себя дома и 3:3 в Лиссабоне). Несколько дней назад донецкий клуб обыграл “Вольфсбург” со счетом 3:0. В первом матче (на выезде) украинская команда также победила со счетом 2:1. Дальше был уверено пройден “Базель” – 4:1.

Украинский клуб также не проигрывает уже очень долго. Последнее поражение было зафиксировано еще 15 марта, когда горняки уступили “Заре” со счетом 0:1. После возобновления сезона “Шахтер” девять раз выиграл и только дважды сыграл вничью. В последних семи матчах подопечные Каштру забивали минимум два мяча.

История противостояний

В общей сложности команды сыграли между собой только дважды. Последний и единственный раз это произошло в далеком 2005 году. В гостях миланцы выиграли 2:0. В свою очередь в Милане была зафиксировано ничья 1-1. Добавим, что этот матч проходил в рамках отборочного раунда Лиги чемпионов.

В общей сложности “Шахтер” провел 22 матча против итальянских команд: шесть побед, две ничьих и 14 поражений. Разница мячей 19-46. Последние матчи против клубов из Италии состоялись в этом розыгрыше Лиги чемпионов, когда “Шахтер” сначала победил “Аталанту” 2:1, а потом проиграл 0:3.

“Интер” в свою очередь восемь раз играл против украинских команд: пять побед и три ничьих. Разница мячей: 13-7. Последний раз миланский клуб играл против украинской команды в Лиге Европы группового этапа сезона 2014/2015. Тогда “Интер” дважды победил “Днепр” (2:0 и 2:1).

В общей сложности клубы из Украины и Италии играли между собой в еврокубках 63 раза. Преимущество у итальянцев: 37 побед, 13 ничьих и 13 поражений.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Интер: Ханданович – Бастони, Де Фрай, Годин – Д’Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, Янг – Лукаку, Мартинес.

Арбитры

Рефери: Шимон Марчиняк (Польша)

Ассистенты рефери: Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (оба – Польша)

Четвертый рефери: Уильям Коллам (Шотландия)

Видеопомощник рефери: Павел Гиль (Польша)

Ассистент видеопощника рефери: Томаш Квятковски (Польша)

Мнение букмекеров

Победа “Интера” – 1.8

Ничья – 4.2

Победа “Шахтера” – 4.75

Выход в финал “Интера” – 1.38

Выход в финал “Шахтера” – 3.04

Трансляция

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляция матча состоится на телеканале Футбол-1.

Прогноз

Победа “Интера” со счетом 2:1