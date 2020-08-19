Кендзера был предложен римской Роме

Защитник сборной Польши Томаш Кендзера близок к уходу из киевского “Динамо” этим летом.

По информации журналиста издания RomaPress Джона Солано, польский футболист был предложен руководству римской “Ромы” в свете недавнего интереса клуба к игроку. Пока неизвестно, инициатором подобного шага было ли киевское “Динамо”, или агенты футболиста.

Напомним, Томаш Кендзера провел в составе киевского “Динамо” три последние сезона. В крайнем сезоне на счету поляка была 39 матчей всех турнирах и четыре результативные передачи.