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Кендзера был предложен римской Роме

Андрей ОгородникНет комментариев
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Томаш Кенджера

Защитник сборной Польши Томаш Кендзера близок к уходу из киевского “Динамо” этим летом.

По информации журналиста издания RomaPress Джона Солано, польский футболист был предложен руководству римской “Ромы” в свете недавнего интереса клуба к игроку. Пока неизвестно, инициатором подобного шага было ли киевское “Динамо”, или агенты футболиста.

Напомним, Томаш Кендзера провел в составе киевского “Динамо” три последние сезона. В крайнем сезоне на счету поляка была 39 матчей всех турнирах и четыре результативные передачи.

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Тэги: ДинамоРомаТомаш Кенджера
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